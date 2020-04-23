Автор текстів Студії «Квартал 95» Валерій Жидков поділився зворушливим сімейним фото з молодшою дочкою

Відомий український гуморист зізнавався, що мало часу проводить з сім'єю через свою роботу. Однак, самоізоляція дозволила йому надолужити згаяне, адже тепер він цілими днями сидіти вдома. Жидков вирішив не втрачати часу дарма, і зараз активно займається своїми дітьми.

Як повідомляє Politeka.net, на сторінці «Кварталу» в Instagram з'явилося миле сімейне фото Жидкова. На ньому сам Валерій валяється на свіжій весняній травичці зі своєю молодшою дочкою Софією. Тато з донькою щасливо розкинули руки і ноги, сформувавши на землі подобу зірки.

«Велика і Мала Ведмедиця Жидковых», - йдеться у підписі до фото.

Сам Жидков в своєму Instagram написав, що проводить експеримент:

«Сузір'я Мала і Велика ведмедиця. Проводжу експеримент «коли діти втомляться від домашнього папи». За три тижні ознаки втоми не спостерігається».

Шанувальники артиста тут же взялися коментувати знімок.

«Валєра, Ви справжній у всьому. Будьте здорові і щасливі!», «Це так мило», «А на сцені ви зовсім інше», «Ой краса яка - і фото, і тато, і експеримент», - пишуть люди.

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