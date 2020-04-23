Артисти «Дизель шоу» поділилися серією архівних знімків і згадали Марину Поплавську, яка трагічно загинула в ДТП
Як повідомляє Politeka.net, на офіційній сторінці проекту в Instagram з'явився пост, присвячений річниці «Дизель шоу».
«24 квітня 2015 року відбувся перший концерт «Дизель Шоу» у Жовтневому палаці. Сьогодні актори діляться унікальними фото і спогадами з тих часів», - йдеться в публікації.
На сторінці з'явилися відповідні архівні знімки гумористів. На деяких з них присутня і Марина Поплавська. На фото артисти щасливо посміхаються і позують всі разом. У публікації також можна помітити тег «МаринаЗнами».
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Українці тут же взялися коментувати пост.
«Тільки єдиної людини не вистачає - Марини Поплавської. Вічна пам'ять», «Марини не вистачає», «Все добре, ви молодці хлопці. У Вас велике майбутнє!!!!Єдине, що затьмарює що немає Марини...», «Марина ми за тобою сумуємо», «Без Марини вже не той Дизель шоу», «Як велика сім'я. Клас!», «найкращі і смішні», «ви Наші золоті! Спасибі за вашу працю, за ті хвилини радості що ви нам даруєте», «Здорово! Як швидко летить час... Успіхів», - пишуть люди.
Нагадаємо, що на початку минулого року колектив «Дизель шоу» потрапив у страшну ДТП, у якій загинула Марина Поплавська, а багато артистів отримали серйозні травми. Колектив досі не може забути фатальну дату.
Нагадаємо, маленький син зірки "Дизель Шоу" вразив зовнішністю, фото облетіло мережу.
Як повідомляла Politeka, біда трапилася з зіркою "Дизель шоу", важливу заяву.
Також Politeka писала, що зірка Дизель шоу видав страшну правду про загибель Поплавської через півтора року.