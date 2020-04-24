Зірка "Квартал 95", гуморист і актриса Олена Кравець приємно здивувала шанувальників ніжним домашнім кадром

В цей раз в записі артистки в соціальній мережі Instagram з'явилося миле фото, яке зробив, схоже, маленький синок зірки. Олена з'явилася в представленому кадрі в простій майці з принтом на грудях і недбало зав'язаними волоссям, повідомляє Politeka.net.

Олена здивувала домашнім чином у хорошому сенсі - шанувальники не втрималися від милих коментарів на адресу артистки, не забувши також згадати про юного фотографа Кравець.

««Мам, посміхнися, позалуста!» #когдасынфотограф #фреддифорева #неідеальна», - написала жартівливо артистка.

Шанувальники не змогли утриматися від коментарів на адресу зірки:

«Ааа, Ви шалено красива😻😻😻», «Мені днями син приблизно так само 🙈», «Нехай всі мами посміхнутися ☺ Запускаємо челендж #Мамаулыбнись 😆», «Казанін не ваш брат випадково?))», «Прекрасна 😊», «❤️❤️❤️крута мама 💋», «Йшов 2 місяць карантину😂 шикарна😍😘».

Також зірка прокоментувала свій режим самоізоляції:

«Обурює, що з-за карантину я ще й поправилася, - з посмішкою каже Олена. – Це.. нехай буде трошки! Навіть не повірила – поставила дітей на ваги, але це тільки засмутило. Довелося перейти на зовсім іншу систему харчування. Зараз я зовсім не п'ю, взагалі не до цього – ні-ні, я не вагітна! Просто 80 відсотків часу відповідаю на запитання дітей, навіть незважаючи на те, що нянь не відпускала – можна зійти з розуму! Це якесь вариво, взагалі не продуктивне, дивна життя».

Раніше ми повідомляли, Кравець розповіла, чим займається на карантині. Зірка опублікувала в Instagram фото, на якому позує біля гімнастичного м'яча. Поруч з нею на знімку її фітнес-тренер.

"Зараз всі говорять, що людство вийде з карантину іншим, оновленим. Це правда. Я, наприклад, уявляю ту частину людства, яка вийде з неї з новим вагою!", - заявила Кравець.

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