Відомий композитор Ігор Ніколаєв показав, як проводить час після виписки з лікарні

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, Ігоря Ніколаєва на початку квітня виписали з лікарні після екстреної госпіталізації з підозрою на пневмонію і зараження китайським вірусом.

Відомий композитор нарешті возз'єднався зі своїми рідними після того, як кілька днів провів у лікарняній палаті.

Ігор Ніколаєв продовжує дотримуватися режиму самоізоляції, проводячи час на карантині з дружиною і маленькою донькою Веронікою.

На цей раз колишній коханець Наташі Корольової, який вже встиг після лікарні відростити свої вуса, опублікував у своєму особистому Instagram фото з дочкою, зроблене незадовго до сну.

"Вечірні обнімашки перед сном", - підписав Ігор Ніколаєв зворушливе фото з спадкоємицею Веронікою.

Користувачі миттєво відреагували на публікацію і зазначили, що Ігор Ніколаєв світитися від щастя.

"Ніжні обнімашки", "Щастя!", "Спокійної ночі", "Як Ви світитеся від щастя", "Ось воно, щастя!", "Я подумала, що Вероничка заснула на татовому плечі", "Ой як мило!", "Щастя! Діти - найголовніше!", "Приємна церемонія: обнімашки перед сном!", "І вже не треба зайвих слів", "прекрасні", - написали вони в комментариях.

Раніше в ЗМІ потрапила інформація про те, що Ігор Ніколаєв був госпіталізований в лікарню з підозрою на підступний вірус.

"У музиканта діагностована вогнищева пневмонія. Остаточні результати аналізу він поки не отримав, вони будуть готові протягом двох днів. Лікарі оцінюють стан Ніколаєва як середнього ступеня тяжкості", - говорилося в повідомленні.

Але 30 березня колишній коханець Наташі Корольової в своєму Instagram повідомив, що у нього не підтвердився фатальний діагноз після двох зроблених тестів.

Пізніше в мережі з'явилося домашнє відео, на якому можна побачити Ігоря Ніколаєва після виписки з лікарні без його відомих вусів.

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