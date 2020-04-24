Зірка перевершила сама себе!

Українська виконавиця Анастасія Кумейко, яка раніше входила в групу Nikita, показала розкішне тіло в пікантному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

«Давайте готувати разом 🤍 А ми подбаємо про відповідному образі», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Кумейко позує в гарячому вбранні кухаря, демонструючи розкішні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Хто готовий їсти – я готовий їсти!», «боже, яке тіло», «ідеальний вигляд», «вау! Яке чудо», - пишуть вони.

До цього ми писали, що 34-річна українська співачка і танцівниця Анастасія Кумейко, колишня учасниця групи Nikita, полонила вигинами у відвертій фото.

Красуня опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в спокусливому образі. Спекотна брюнетка розстебнула і спустила чорне плаття, засвітивши зайве. Анастасія не одягла нижньої білизни, тому погляду користувачів відкрився дивовижний вид на її пружне пишне багатство.

"Тримай мої вірші, вітер доганяй, Лови моє тепло, сонце направляй 🙌🏼 Magic photo by @andreykoren 🖤 #djNana #anastasiadomination #тяжіння", - підписала це чуттєве фото Кумейко.

Артистка склала долоні, ніби молиться, і піднесла пальці до губ. При цьому красуня закрила очі і, здається, що затамувала подих. Вдале освітлення, томний сюжет і божественна краса Анастасії зробили свою справу: шанувальники щедро віддячили свого кумира компліментами в коментарях.

Нагадаємо, гаряча екс-Nikita вразила формами в обтягуючому в'язаному сукню.

Як повідомляла Politeka, спекотна екс-Nikita выпятила на камеру всі свої принади, апетитні кадри.