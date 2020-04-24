Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", з'явилася в гарячому образі

Зірка з'явилася в сукні цікавого крою, пише Politeka.net. Верх нагадував карткову масть "Піку", а низ був пишним і рожевим.

При цьому верх не сильно прикривав форми зірки.

Красуня пограла принадами на камеру, позуючи біля дзеркала, на яке нанесла підпис помадою.

На одному зі знімків артистка склала губки качечкою. В загальному фото вийшли дуже гарячими.

"насправді не до жартів... Які ваші прогнози ?", - підписала фото артистка.

"Ну, а серйозно, вже хочеться, щоб швидше все це закінчилося. Неможливо вже 💔", "Взагалі не найкращі щодо світу😭і взагалі не хороші щодо себе😫 скоріше б усе це закінчилося🙏🏻", "КАПЕЦ Я В ШОЦІ НУ ТИ КРАСУНЯ, Я ОСЬ БАГАТИЙ І ХОЧУ ТЕБЕ В ДРУЖИНИ ВЗЯТИ ПРЯМ, З МЕНЕ ОСОБИСТИЙ ЛІТАК І НОВИЙ БЕНТЛІ", "Наша любимка❤️", "Цей прогноз не передбачуваний ,природа навіть буває оманлива...", "ОЛЮ, ти прекрасна 😍", "Думаю скоро стане краще, а ти як Оленька, як справи? ❤️❤️❤️😘", "Це взагалі законно?💔💔😭😭", "Думаю в цьому році ми не будемо подорожувати)", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ольга Серябкіна розповіла про свій новий кліп за сюжетом, якого вона повинна була зіграти першу жінку-космонавта, яка вирушила на Марс.

Для цього їй підібрали відповідні костюми в космічному стилі. Втім, мова йде не про традиційні скафандра, а про спокусливі обтягуючі наряди з латексу з окремими «космічними» елементами.

«Я сміливо можу сказати, що це моя найкраща і найбільш складна у всіх планах відео-робота", - написала зірка.

Нагадаємо, экс-солістка "Срібло" в одному купальнику показала, чим спокушає чоловіків.

Як повідомляла Politeka, экс-солістка "Срібло" блиснула вигинами в пікантних позах.

Також Politeka писала, що гаряча екс-солістка "Срібло" роздяглася заради ефектного фото.