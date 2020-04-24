Зірка студії «Квартал 95» Олена Кравець розповіла про поїздку з сім'єю до Одеси і нарвалася на критику українців

Популярна гумористка в період самоізоляції стала частіше ділитися з шанувальниками особистими фотографіями. Як повідомляє Politeka.net, на цей раз вона поділилася враженнями про невеликомуу сімейну подорож в Одесу.

«Минулого тижня ми втекли з Києва в Одесу. Тут було дуже багато диму, а там море, якого ніколи не буває забагато», - написала Кравець у своєму Instagram.

Судячи з опублікованих фотографій, артистка їздила зі своїм чоловіком, дітьми та друзями. Кравець написала, що вони їхали на машині, що дозволяло їм «залишатись вдома» навіть в дорозі.

«Говорили навперебій, сміялися, вередували, жували хот-доги і хрустіли чіпсами, співали хором пісні з мультиків і засипали під аудіоказки та аудіокниги, мчали на перегонки з хмарами і думали кожен про своє, дивлячись у вікно... В Одесі видихнули монотонність і вдихнули на повні легені свіжого вітру. Привезли до Києву в подарунок», - розповіла гумористка.

Вона також поділилася знімками з поїздки. Серед них виявилися рідкісні фото артистки з чоловіком, а також кадри з її молодшими дітьми.

Варто відзначити, що мила розповідь Кравець сподобався далеко не всім. Так, у коментарях багато українців розкритикували зірку за порушення карантину.

«Олена, ви дуже гарна», «А карантин для вас не діє робите що хочете, а іншим ізоляція, і все таке. ну так я ж забув, ви ж близькі друзі з президентом», «Як би і на морі гуляти не можна. Одесити сидять вдома», «Молодші діти , напевно, радіють карантину. Мама поруч», «А ми тут в Одесі на карантині сидимо - в парк не можна, до моря не можна... зате киянам виявляється, це можна? Від нас відвезли повітря, сподіваюся натомість нічого не привезли...», «Клас! Як в казці побували) Машуля красуня», - пишуть люди.

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