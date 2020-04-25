Знаменита артиска Ані Лорак здивувала підбіркою самих жарких кадрів за останній час

Зірка представила добірку кращих моментів зі зйомок її нових фотосесій, останніх кліпів і превью для нових музичних композицій. Таким чином Кароліна хотіла показати, що будь-знімальний процес для неї не проходить так швидко і просто, як може здатися іншим. Відзначимо, даний ролик - перший за весь час ведення сторінки Кароліни в Instagram, в якому вона показала життя "за лаштунками", пише Рoliteka.net.

У відео ми можемо побачити, як зірка позує на білому тлі для зйомок, як приміряє пухку рожеву шубу і біле мереживне плаття, яке прозвали весільним.

«За кожною роботою, будь то написання пісні, або створення відео, стоїть велика праця багатьох людей, одержимих однією метою – зробити хороший результат. ✨ Але головне – поділитися з іншими частиною своєї душі.

Дивіться, як створювалися інтро для шоу #TheBest! Сумую за концертів і з нетерпінням чекаю нашої зустрічі! ❤️», - написала Кароліна. Шанувальники тут же відповіли на побачене.

Раніше зірка представила раніше не публикованные кадри, поставши в гарячому вигляді.Так, після того, як зірка розлучилася зі своїм чоловіком Муратом, зірка почала публікувати в мережі більш сміливі і пікантні кадри. Цього разу Кароліна постала на знімках в стильному кроп-топі з декором у вигляді чорних стрічок і світлих штанах із завищеною талією. У підписі до кадрів Ані Лорак поцікавилася у шанувальників, який з образів їм подобається більше.

Як і очікувалося, фанати відреагували досить бурхливо, тут же обговоривши досить сміливі кадри зірки. Деякі написали, що Кароліна стає схожа на ляльку з силікону, інші ж розкритикували її ліфчик "для жінок".

За словами шанувальників, зірка переходить межу, порушуючи правила хорошого стилю і комбінуючи білизну зі світлими брюками. При цьому деякі написали, що цей образ схожий на "колгосп".

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