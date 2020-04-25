Співак Віктор Павлік збирається одружуватися на його молодій коханій Катерині Репяховій

В цей раз дівчина вирішила розповісти, як вона збирається готуватися до весілля, де вона буде проходити і хто збирається відвідати це торжствество. В інтерв'ю для "КП" вона зазначила, у зв'язку з останніми подіями - введенням обмежень з-за карантину, закритих кордонів і бурхливої епідемії, весілля опинилася під загрозою зриву.

згодом, щоб не планувати нічого заздалегідь, пара вирішила трохи відкласти церемонію. Також Катерина розповіла, що збирається вийти заміж за Віктора Павліка у рідному Дніпрі.

"Більшість моїх родичів живуть саме там. Ми подумали, що вони малоймовірно захочуть їхати в Київ, на відміну від друзів Віктора Франковича, які з різних міст україни - Львова, Трускавця, Рівне. По суті, їм не важливо, їхати до Києва чи Дніпро", - сказала Катерина.

Також вона розповіла, що через перенесення весілля у зв'язку з епідемією на іншу дату вона не стане її розсекречувати - так і в перший раз не хотіла, але проговорився наречений.

"Спочатку я не хотіла повідомляти дату весілля, але її розсекретив Віктор Франкович в інтерв'ю Каті Осадчій. Хоча я просив його цього не робити. Мабуть Катя змогла його розколоти. Якщо весілля перенесемо, я проведу бесіду з Віктором Франковичем, щоб він нікому не розповів, коли вона відбудеться. Мені так хочеться", - пояснила Репяхова.

Повідомлялося також, що молода коханка Віктора Павліка Катерина Репяхова раптово здалася у весільній сукні.

25-річна обраниця відомого українського співака, судячи з усього, серйозно налаштована на те, щоб зв'язати себе узами шлюбу зі своїм коханим. Як видно, дівчина вже щосили готується до весілля

Репяхова відкрито заговорила про майбутнє свято на своїй сторінці в Instagram в розділі сторіс. Дівчина відповіла на питання своїх передплатників про те, чи визначилися вони з Павликом з датою весілля. Вона не стала ділитися подробицями, проте дала чіткі і досить однозначну відповідь: «Да, давно».

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