Українська співачка Джамала навіть на карантині не перестає приємно дивувати численних шанувальників
36-річна артистка, яка зараз чекає на другу дитину, поділилася на своїй сторінці в Instagram серією фотознімків, на яких позує в приголомшливо красивому платті на кухні, передає Politeka.net.
На ній – ніжно-рожева сукня з безліччю оборок, повітряна і довга. Співачка позує у ній, сидячи на столі.
На одному зі знімків вона задерла ногу на стіл і п'є з чашки під колір вбрання.
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У підписі Джамала розповіла, що це плаття пошили для зйомок кліпу на пісню Solo. Для його створення використали багато тканини: гіпюр, шифон різного відтінку рожевого — від глибокого до ледь вловимого.
І тепер цю красу може приміряти будь-яка модниця.
«Я віддаю його в сервіс Oh My Look!», – написала вона.
У коментарях зірку буквально засипали компліментами, порівнявши її з півонією і квіткою сакури.
«Така красива 💔», «Плаття супер», «Така красива😍. Схожа на квітку півонії», «Вау! Яке бомбезне плаття! рожева зефірка👍👍», «Яка ви красива) свіжа і весняна!», «Відмінний наряд для походу на кухню 👍», «Сама ніжність!💜💜💜💜», «Який ніжний образ😍», «Неймовірна, чарівна і просто класна Джамала! ❤️ Наша квіточка сакури! 🌸🌺🌷», – відзначають захоплені шанувальники під фотографіями.
Відреагував на фото і знаменитий телеведучий Володимир Остапчук.
«Розкішна», - написав він.
Раніше ми розповідали про те, що співачка зізналася, чим друга вагітність відрізняється від першої. За її словами, в перший раз вона дуже тривожилась, відчувала нові почуття і боялася щось пропустити або нашкодити дитині. Зараз же вона стала більш спокійною і відчуває відповідальність як за майбутнього малюка, так і за старшого сина Еміра.
Нагадаємо, вагітна Джамала перевершила саму себе і зважилася на відчайдушний крок.
А ще Politeka писала, що Джамала чесно зізналася в своій страшній недузі.
Також Politeka повідомляла, що вагітна Джамала здивувала позами, розвалившись прямо на підлозі.