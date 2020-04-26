Українська виконавиця MARUV показала фанатам, як розважається з чоловіком на дивані під час карантину

Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok зірки.

«А вам слабо?» - говориться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, що MARUV залізла на чоловіка на ліжку і пара влаштувала запальний танець. При цьому зірка періодично дивиться на камеру, єхидно посміхаючись.

«Які рух», «MARUV як завжди», «ось це танець», - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося раніше, співачка MARUV показала, як розважається з чоловіком на карантині.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі співачка вирішила представити невеликий жартівливий відеоролик з вечірніми розвагами зі своїм чоловіком. Вже кілька тижнів зірка перебуває на карантині і замість того, щоб безцільно проводити час вдома, Анна намагається урізноманітнити будні жартівливими роликами.

В цей раз дівчина показала, як вона в жартівливій манері заграє з коханим, а також відкрито намагається його собзлазнит. Сам же чоловік зірка забавно сморщил ніс, ледь не відвертаючись, і заперечно захитав головою, як би не схвалюючи її дію.

Потім Ганна показала себе в образі чоловіка - якогось кавказця, якому сподобався її образ і який не проти зайняти місце "її крашу". Саме відео вийшло досить кумедними і комічними, але шанувальник не змогли залишити свою думку з-за публікації ролика в розділі Сторі.

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