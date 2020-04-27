Найскандальніша учасниця нового сезону популярного шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком відзначилася в останньому ефірі зухвалою витівкою

В останньому вийшов ефірі шоу головний герой проекту відправив додому Настю. Чоловік не дочекався церемонії троянд і відмовився від стосунків з дівчиною одразу ж після їх побачення. Як виявилося, все з-за того, що дівчина так і не визначилася, чи хоче з ним відносин і організувала побачення в астролога. Однак далеко не Настя привернула увагу глядачів в останньому ефірі, пише Politeka.

Найбільш неоднозначним моментом, на думку користувачів мережі, став інтимний вечір Дані разом з Максом під час посиденьок на дивані. Дівчина зачитала йому вірш в неприпустимій близькості і нарвалася на безліч заздрісних коментарів.

Свій вірш дівчина представила на своїй сторінці в Instagram, підігрів інтерес до останнього побачення:

«Я б хотіла дозволить нам більше:⠀

Скрізь і всюди, де можна руками.⠀

Я б натхненно писала бі вірші,⠀

Об'єднання єднавшись з тобою тілами.⠀

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Поступово з'єднання являється "хочу"⠀

І бажання всім тілом напитися,⠀

І до ранку в обіймах ночі,⠀

Тремчучи, собою ділитися.⠀

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Та відкриюсь тобі дозовано,⠀

Не наповнюю келих по вінця...⠀

Віддаюся душі молекулами,⠀

Можу атомами відкритися.⠀

⠀

Поспішати не хочу. Тиихіііше...⠀

Наодинці б. Без інших. Без драми.⠀

Я б натхненно писала бі вірші,⠀

Об'єднання єднавшись з тобою тілами», - написала Дана.

Цікаво, що на церемонії троянд Максим покликав Дану і сказав, що пам'ятає всі моменти з нею. Однак, оскільки вона їх не дуже цінує, то він вирішив провести їй додому. Проте в машині дівчина натрапила на запрошення на індивідуальне побачення в Єгипті, а це значить, що вона не залишає проект. Пара не стримала емоції і поцілувалася.

Нагадаємо, у попередньому ефірі учасниця Даша з'явилася на вечірці, влаштованій Максом в образі жінки-кішки, чим немало здивувала мережу.

Так, в ефірі було показано, як дівчата разом з Максом повернулися в Київ з подорожі до Таїланду. Молодий чоловік вирішив урізноманітнити будні з учасницями і пожив тиждень разом з ними. Коли час спільного проживання підійшло до кінця, артист влаштував вечірку.

Встиг відзначитися Макс під час перегляду кіно з Дашею, Олею і Вікою – дівчата обрали шляхом голосування під час вибору ідеального дозвілля з чоловіком.

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