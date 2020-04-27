41-річна російська співачка Альбіна Джанабаєва, дружина артиста Валерія Меладзе, полонила вигинами у відвертому фото

Як передає Рoliteka.net, зірка публікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в спокусливому образі. Так, чорно-білий кадр як найкраще передає грайливий настрій артистки. Заради цього Альбіна вбралася в боді тілесного кольору, який вигідно підкреслив її струнку фігуру.

Співачка позувала лежачи на животі, обійнявши подушку і вкрившись ковдрою по груди. Джанабаєва посміхалася і не помітила, як блиснула зайвим: соковитий бюст артистки так і норовив "вистрибнути" з тісного боді.

"Добрий ранок.....хто рано встає, як говориться)! Прокинулася о 6:00 🕕 погуляла з собакою, приготувала сніданок, чекаю коли всі мої прокинуться і почнеться дистанційне навчання😅😂, а ви як справляєтеся)??? .....який чудовий ранковий час, тиша........ Гарного всім тижня ❤️😘☕️ #ранку #понеділок", - підписала знімок зірка.

Шанувальники за кілька годин встигли поставити більше 5 000 "сердечок", щедро нагородивши кумира компліментами.

"Альбіна Ви прекрасні, Я захоплююся Вами!"

"Це точно! Ранок магічний😍 а ви розкішна❤️"

"У вас же Валерій жайворонок, а ви раніше за нього встали... Мабуть, це єдиний варіант насолодитися тишею і спокоєм"

"Ви така🙌красуня"

"Ого, так рано😅Я в цей час тільки лягаю😂😂Потрібно терміново міняти режим.."

"Фото приголомшливе, а ви така красива, і знаєте як ніби відчула цей подих ранкового пробудження, дякую!!!"

Раніше ми повідомляли, останнім часом Джанабаєва часто ділиться в Instagram своїми кулінарними здібностями. Зокрема, артистка захопилася на карантині випічкою - Меладзе, судячи з усього не проти того, що дружина проміняла сцену на плиту. Так, днями Альбіна взяла участь в шоу своєї подруги, показавши майстер-клас, як парвильно готувати десерт "брауні".

Нагадаємо, сини Джанабаєвої і Меладзе вразили недитячим поведінкою