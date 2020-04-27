Відома українська співачка Мішель Андраде, яка працює з продюсером Потапом, порадувала шанувальників спокусливими танцями

Відео вона опублікувала на своїй сторінці в Інтстаграм, передає Politeka.net. Це ролик, знятий на тренуванні. Мішель одягнена в спортивний одяг і підбори, які використовують для занять. Співачка спокусливо рухається, згинається і показує у всій красі свої принади.

«Танцюльки..ааа як сумую за груповими заняттями», - підписала відео Мішель.

За день її відео подивилися понад 86 тисяч разів. В коментарях юній зірці залишили безліч компліментів.

«Смішні шортики», «Вау», «Брудні танці. Схоже на кіно, але в Україні», «Дуже хот», «Мішель ти така молодець!», «Сильно», «Мішель, ти найкраща!», «Ух, ти просто жар», «Як я довго чекала твоїх танців», «Кайф», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Мішель Андраде поділилася знімком в купальнику на тонких бретелях з глибоким декольте. Принади артистки ледь трималися в такому відвертому вбранні. Співачка розставила ноги, поставивши між ними пляшку з водою.

Як відомо, 23-річна Мішель Андраде народилася в Болівії, звідки переїхала в Україну в 13 років. Артистка брала участь у шоу «Х-фактор», але популярною стала, коли почала співпрацювати з продюссерским центром Потапа.

Нагадаємо, що Мішель Андраде засвітила зайве в шкіряному плащі: "Просто космос".

Як повідомляла Politeka, Мішель Андраде розкрила кофту і показала «горбки»: «Як сумую…».

Також Politeka писала, що вологі дочка Потапа і Мішель Андраде влаштували дорослі ігри без одягу на камеру: "Вогонь".