Співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва зробила несподіване зізнання і показала фото, яке не залишило байдужими багатьох

Даша регулярно поповнює свій профіль в Instagram новими кадрами, щоб привернути увагу аудиторії до власної персони. Зазначимо, її фото часто бувають досить відвертими.

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Але на цей раз вона з'явилася в скромному синьому платті, доповнивши образ ювелірними прикрасами. Зірка віддала перевагу стриманому макіяжу.

«Мені 34 роки і я рада, що виглядаю на свій вік!», - написала Астаф'єва.

При цьому вона зізналася, що раніше мала проблеми зі шкірою.

"Я щиро за якісний домашній догляд, і за відповідальність перед навколишнім середовищем", - додала зірка.

Зазначимо, заява артистки викликало бурхливу реакцію фоловерів. У коментарях почали сперечатись про те, на скільки років виглядає Астаф'єва. Також шанувальники традиційно розхвалили зовнішність зірки.

««Ти обманюєш, Даш, виглядаєш на 20», «Ви жінка без віку. Завжди прекрасні», «Ви схожі 33 роки», «На 25», «34?я думав 23», «Ви дуже красива дівчина, ви красуня», З чорними волоссям багатше дивитесь», «Відмінна зачіска», «Дуже красива жінка...», «Дуже незвично», - пишуть в коментарях.

Зазначимо, не пройшла повз пост Астаф'євої й українська ведуча Катерина Осадча. Вона не стрималася і відреагувала «лайком» на повідомлення артистки.

Нагадаємо, Астаф'єву залишили без білизни, щоб підпалити в прямому ефірі.

Також Politeka писала, що Астаф'єва в образі похмурою діви спокусила загадкового красеня.

Крім того Politeka повідомляла, що Астаф'єва в одних трусах розтягнулася в незвичайній позі.