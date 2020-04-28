Онука легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко постала в ніжному образі в своїй квартирі за кордоном

Відомо, що красуня перебуває в США, де працює і навчається, пише Politeka.net. Дівчина опублікувала фото зі своєї квартири.

Онука Ротару постала в білій футболці, яка виділила її ідеальні вигини. Футболка була короткою, завдяки чому було видно тонку талію і пружний живіт.

Також красуня одягла білі лосини, які підкреслили стрункість її ніжок.

Соня розпустила довге світле волосся і дивилася в дзеркало, щоб зняти себе на телефон.

Варто відзначити, що красуня постала біля вікна, розкинувши ноги на білому килимку. Загалом, від моделі не можна відвести погляду.

"Затишні утречки вдома ☁️", - написала Соня.

За годину пост зібрав понад 1000 лайків та багато коментарів.

"Така красива! Сумую за тобою", "Сонечко, ти молодець що залишаєшся вдома. Бережи себе. Удачі", "Сонячна дівчина! Вся сім'я така!❤️❤️❤️🌷🌷🌷", "Дуже круто падає світло 😍😍😍", "Ах, яка красуня Софія!💕👍🏻", "Ти Краса, Ти Чудо , ТИ ПИШНІСТЬ - СОФІЙКО !", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Соня Євдокименко позувала в чорних лосинах і чорній толстовці.

На тлі можна було побачити підставку для квітів і рослин. Також велике вікно, за яким можна розглянути весняний Нью-Йорк.

Онука Ротару трохи задерла толстовку, щоб показати свою ідеальну фігуру і танцювала під пісню Boys Aint Sht by SAYGRACE Becky G Remix - goalsounds.

Фанати поставили кілька десятків лайків і написали пару коментарів у ТикТок під відео.

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