Українська виконавиця Настя Каменських порадувала фанатів і показала, що виконує «стриптиз»

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Денна рутина», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Каменських показує на камеру одяг і нижню білизну, яке падає вниз. Після цього співачка і сама з'являється на камеру, піднімаючи кошик із брудною білизною. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Чулков не вистачає», «вогняна баба! Пощастило Потапу!», «обожнюю вас», «очікування не виправдалися», «вогонь», «сімейне життя», «облом», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, популярна українська співачка Настя Каменських намагається підтримати всіх, хто зараз як і вона сидить вдома на карантині, і не дати їм занудьгувати.

На знімку зірка позує з розпатланим волоссям і величезною посмішкою на обличчі. На Насті тонка біла футболка, під якою просвічується ліфчик їй в тон.

«Давайте більше посміхатися і радіти простим речам. Розкажіть в коментарях, що сьогодні підняла вам настрій. Хочу порадіти разом з вами», - запропонувала Каменських.

Нагадаємо, Каменських в жовтому халаті розповіла, як привернути увагу чоловіка.

Як повідомляла Politeka, Настя Каменських зробила гучну визнання, мурашки навіть у Потапа: "Ви, напевно, помітили…".

Також Politeka писала, що Потап розкрив невідомі секрети особистого життя з Горовий і Каменських.