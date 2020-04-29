Ані Лорак поділилася зворушливим спільним знімком зі своєю маленькою дочкою

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка, яка проживає в Росії, поділилася новим знімком зі своєю восьмирічною донькою Софією в розділі Сторіз.

Після розлучення з Муратом Налчаджіоглу Лорак довелося ділити час, який вона проводить з дочкою, з колишнім чоловіком. Можливо, це змусило співачку більше цінувати милі сімейні моменти, адже тепер Лорак частіше ділиться з шанувальниками відповідними кадрами.

В цей раз вона опублікувала зворушливе чорно-біле фото, на якому цілує Софію в щічку. Дівчинка сидить у співачки на колінах і обіймає її за шию. Волосся дівчинки заплетене в акуратні кіски, в той час як її мама зав'язала своє в низький хвіст. Дочка і мати виглядають спокійними і умиротвореними.

На жаль, шанувальники Лорак не змогли прокоментувати цей знімок через відсутність такої можливості у розділі Сторіз.

Раніше ми писали, що Лорак показала в соціальній мережі Instagram незвичайне відео з дорослою красунею-дочкою Софією.

У Москві пройшла прем'єра мультфільму «Тролі. Світовий тур». З цього приводу зірка з гордістю показала доньку в образі принцеси. Образ доповнили білі кросівки. Личко Софії прикрашали стрази.

«Моя талановита, харизматична, запальна, маленька Артистка», – коротко підписала новий ролик в Instagram Кароліна. Користувачі відразу ж відреагували і написали сотні коментарів на адресу мами і дочки.

Нагадаємо, Лорак показала подорослішалу дочку в образі стильної принцеси.

Як повідомляла Politeka, Лорак з дочкою засвітилася з відомим красенем, Лазарєв кусає лікті: "Кароліна, визначся".

Також Politeka писала, що дочка Ані Лорак сильно скорчилась і вразила видом поруч з дітьми Кіркорова.