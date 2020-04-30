Відомий український ведучий Володимир Остапчук привітав Філіпа Кіркорова з днем народження і засвітив в мережі дітей короля російської поп-сцени

30 квітня знаменитий російський співак болгарського походження Філіп Кіркоров святкує свій 53-й день народження. До численних привітань вирішив приєднатися і Володимир Остапчук, який опублікував відповідний пост у своєму Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

«Дорогий @fkirkorov. Вітаю з Твоїм днем і бажаю, щоб та теплота, кураж та щирість, яку Ти випромінюєш, завжди поверталася до Тебе сторицею. King is always King», - написав ведучий.

Свій пост він супроводив знімком Кіркорова на червоній доріжці в компанії своїх дітей – Алли-Вікторії і Мартіна-Христина. На знімку сам Кіркоров позує в химерному синьому костюмі з численними прикрасами, в той час як його діти вибрали більш скромні вбрання в чорно-білій гамі. Незважаючи на свій юний вік, брат з сестрою виглядають цілком впевнено і явно не соромляться світського заходу.

Під постом Остапчука тут же зібралося безліч коментарів. Багатьом українцям не сподобалося, що ведучий вітає російського співака.

«А Вова прикордонників не хоче привітати з професійним святом??? Пилипа вітає, ще б Путіна привітав з чимось ...», «Рукалицо... Вова, ти гониш??», «Філіп-шикарний тато!!», «Не заважайте Вові айфон відпрацьовувати», - пишуть люди.

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