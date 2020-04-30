Медики довго боролися за її життя

Легендарна співачка Ніна Кірсо пішла з життя у віці 56 років

Про це пише Politeka.net.

Фатальну новину у своєму особистому Facebook повідомила її рідна сестра Алла.

Відомо, що трагедія сталася сьогодні, 30 квітня.

"Годину тому назад не стало моєї улюбленої сестрички... Прошу молитви про рабу божу Ніну", - повідомила Алла у своєму Facebook.

Ніяких подробиць смерті зірки групи "Фристалй" вона більше не повідомила.

Дата офіційної церемонії прощання з популярною співачкою Ніною Кірсо також поки не повідомлялася.

"Дуже шкода, світла пам'ять!", "Співчуваю", "Аллочка, прийми мої співчуття. Царство небесне, моїй дорогій Ніночку", "Аллочка, тримайтеся!!! Земля їй пухом", "Світла пам'ять і вічний спокій! Як шкода!", "Світла пам'ять, сестричці, Аллочка прийми мої співчуття", "Дуже - дуже погано! Царство небесне! Вічна пам'ять!", - написали українці в коментарях під публикацией.

Раніше ми повідомляли про те, що відома співачка Ніна Кірсо потрапила в лікарню після чергового концерту. Артистка і зірка групи "Фристайл" повернулася додому, де втратила свідомість. Її знайшли через кілька годин і на швидкій доставили до полтавської лікарні.

Ніни Кірсо діагностували інсульт, після чого вона багато місяців перебувала в комі. Вже в травні 2019 року продюсер Андрій Разін розповів, що співачка вперше відкрила очі, але її стан - "украй важкий".

Тоді він вимагав від Володимира Зеленського пустити його на територію України, щоб "врятувати Ніну".

Близькі люди Ніни продовжували її відвідувати. Але лікарі не давали ніяких прогнозів, щоб не обнадіювати рідних популярної співачки.

Нагадаємо, що з'явилися нові подробиці про стан впала в кому солістки «Фрістайл».

Як повідомляла Politeka, чоловік відомої української співачки, яка в комі, незадоволений якістю медицини в лікарні Києва.

Також Politeka писала, що солістка відомої української групи у важкому стані.