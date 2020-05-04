Культова українська актриса Ольга Сумська поділилася своїм знімком топлес зі зйомок фільму

53-річна актриса полюбилася багатьом своєю роллю «Роксолани» і з тих пір стала вважатися однією з найкрасивіших жінок України. Як повідомляє Politeka.net, зірка вирішила згадати дні минулої слави і поділилася в своєму Instagram відвертим архівних знімком.

На фото Сумська позує топлес. Актриса прикриває оголені груди руками і пильно дивиться в камеру. Її образ доповнює ненав'язливий макіяж і копиця завитого волосся.

Сумська пояснила, що це – кадр з фільму «Гоголь найближчий», в якому вона виконала роль мадам Фаталь. Фільм вийшов на екрани в 2009 році і Сумська виконала в ньому епізодичну роль.

Раніше ми писали про те, що Сумська показала, як виглядає її чоловік вдома на самоізоляції.

Кумедне відео вона опублікувала в сторіс на своїй сторінці в Інстаграм. Сумська з рушником на голові навела камеру на свого чоловіка, актора Віталія Борисюка. Актор перебував не в самому фотогеничном стані. Його волосся було розкуйовджене так сильно, що він був схожий на домовика. Крім цього, артист був голим. Сумська навела на нього камеру зі словами: «О боже, хто це», і почала сміятися.

Шанувальники не змогли прокоментувати сторіс, так як там немає такої опції.

Нагадаємо, Сумська шокувала знімком голого зарослого чоловіка, кадри облетіли мережу.

Як повідомляла Politeka, Ольга Сумська показала дорослих дочок, вразивши рідкісними кадрами.

Також Politeka писала, що Сумська оспівала подвиги українських захисників на Донбасі.