19-річна французька модель Тілан Блондо, яку з дитинства заслужено називають "найкрасивішою дівчинкою у світі", потрясла дивовижними кадрами відпочинку в Сен-Тропе

Як передає Politeka.net, Тілан опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, зроблені у колись рибальському містечку, що перетворилося в даний час в фешенебельний курорт.

Для ефектних знімків модель спустилася до води. Так, Блондо позувала у вільній, місцями "рваній", футболці сірого кольору. З розпущеним волоссям, без тіні косметики, красуня трохи задерла футболку, показавши засмаглі ніжки - "крихітка виросла".

На іншому знімку Блондо зняли на краю каменів, що досягають води. Дівчина постала в худі і шортиках. Було видно, як вона намагалася тримати баланс, щоб не впасти в море.

На ще одному знімку Тілан зняла свою тінь. Навіть тут її стрункості можна позаздрити.

За кілька хвилин армія шанувальників встигла поставити більше 2 000 "лайків", а також засипати юну спокусницю компліментами.

"Чудова 😍"

"Сен-Тропе, моя прекрасна Тілан ??? @thylaneblondeau Я сумую за нього занадто багато ❤️"

"😍❤ така мила ❤"

Раніше ми повідомляли, Тілан не посоромилася показати себе у незвичній позі, виставивши знімок в "сторіз". Карантин вплинув і на модель - тепер замість гламурних фотосесій, дівчина публікує домашні фото і кожен раз намагається придумати щось новеньке. У той раз вона з'явилася в коротких чорних шортиках, які обтягнули її пружні стегна, чорній толстовці і зелених кросівках.

Дівчина ефектно сіла перед дзеркалом, сфотографувавши своє відображення - "нічого собі!" Красуня при цьому закрила очі і надула губки, ніби спить. Вона навіть підписала "zzz" - так в іноземних коміксах позначають звук хропіння.

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