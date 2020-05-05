Українська співачка Тіна Кароль і молдавський виконавець Дан Балан вразили особистим відео, зробленим під час їх роботи над композицією

Не так давно артисти представили відео, записане прямо в спальні Тіни Кароль. Як виявилося, зірки вирішили зняти кліп на музичну композицію "Пам'ятаєш", яку готували багато тижнів. А нещодавно в мережі з'явилося досить неоднозначне відео з репетиції, яке тільки підігріла чутки про їх бурхливий роман, передає Politeka.net.

Сам кліп, який відзняли артисти всього за кілька днів, потрапив у топ-трендів Ютуб-платформи і був буквально завалений позитивними коментарями. Не далеко пішов і ролик з репетиції зірок - Дан і Тіна в домашньому вигляді засвітилися перед камерами в досить несподіваних образах.

Без облуди артисти готувалися до виступу і показали, як проводять час разом.

у представленому В Instagram відео можна помітити, як артисти репетирували, стоячи одне перед одним. У ролику також чути, як зірки фліртують і заграють один з одним. Співачка одягнена в довгу сукню і улюблений кардиган, вона танцює, а потім обмінюється з колегою жартівливими фразами, а в кінці ласкаво називає його: "Дурбецало".

Зазначимо, самапесня з'явилася на інших музичних майданчиках, крім Ютуба, пару днів тому. Спеціально до цієї події Дано опублікував нове фото, але засвітив дещо зайве.

Так, у початковому ролику співачка Тіна були поруч один з одним: чоловік грає на гітарі, а сама Кароль кокетливо дивиться на чоловіка і підіграє того на піаніно. Протягом усього квітня фанати активно писали про майбутню колаборації двох артистів, тому вийшов кліп зайняв перше місце в трендах Ютуб-платформи всього за кілька днів.

Дано готувався до виступу також ответствено, текст пісні, написаної їм, заінтригував фанатів не менше. На своїй сторінці артист також поділився кадром, на якому він з Тіною варто романтично притиснувшись один до одного і засвітивши зайве - Кароль позувала з кільцем на безіменному пальці.

Нагадаємо, як виглядав Дан Балан до шоу "Голос країни", таким Тіна Кароль його не знає

Як повідомляла Politeka, невгамовна Кароль змусила хвилюватися Балана, в мережі не витримали

Також Politeka писала, що Кароль в червоній сукні приголомшила видом перед молодим красенем