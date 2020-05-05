Відома українська співачка, солістка групи «НеАнгели» Вікторія Смеюха влаштувала незвичайний відпочинок вдома у бабусі

Сьогодні в соціальній мережі Instagram Вікторія показала, як проводить час з бабусею в оточенні її подруг. Дівчина вразила душевними відео, виконуючи пісні разом з родичами та підспівуючи за столом на вулиці. Схоже, карантин зірки вийшов по-справжньому затишним - Вікторія вже багато днів перебуває у близьких і звідти ділиться найнеймовірнішими кадрами, повідомляє Politeka.

цього разу молода співачка з'явилася на серії роликів в домашньому вигляді і розповіла, що насолоджується відпочинком у Борщевке, Харківської області.

«Де б я відпочила, відвела б душу, посміялася вдосталь і почула про себе добре слово шани і поваги, якщо б не Борщівка! ☺️💖🎼🎉» - повідомила під новим постом Вікторія.

Ось що пишуть шанувальники:

«Заслухалась, вже по третьому колу пішла!🎼😅😂🤣🎵», «Знайомі обличчя)», «Ось це Пісняри!молодці!💓💓💓💓», «👏👏👏Супер 😂😂😂», «Супер🔥👏», «Розумниця яка😍😘❤️❤️❤️❤️❤️👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻!», «Песподобно!!!🤩👍», «🤙🤙🤙❤️❤️😉🔥ось так треба гуляти всім 🤣💐🤟», «Супер !!!! І родичам і сусідам приємно і весело 👏. Клас ,сама їжджу в село часто ,мені там краще ,ніж у місті останнім часом».

До цього співачка показала себе в домашньому вигляді під час святкування дня народження своєї племінниці. Вікторія з'явилася в обтягуючому светрі з косим вирізом чорно-болотного кольору, а також у темно-сірих джинсах. Доповнити свій образ співачка вирішила невеликими, але акуратними прикрасами: сережками і брослетами.

Поруч із зіркою, що позує без макіяжу, з'явилася і винуватиця урочистості, позуючи з яскравою посмішкою.

«Ростіть Мами принцес і нехай їм здається, що світ обертається навколо них! 🌟🌍🌟На фото моя маленька племінниця, мій Улюблений❤️ промінчик✨ у якої сьогодні День Народження. 😍🎉💐Нехай ти завжди будеш щасливою🙏🏻, здоровою і щасливою😊💝! А якщо ти будеш щаслива, то щасливі будемо і ми!😘😘😘», – написала Вікторія під новим постом. Шанувальники, звичайно ж, не залишилися байдужі.

Нагадаємо, солістка групи «Неангели» показала свої ідеальні форми

Як повідомляла Politeka, Вікторія Смеюха показала фігуру в купальнику

Також Politeka писала, солістка групи "Неангели" Вікторія з'явилася в дуже відвертому образі