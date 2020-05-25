Народна артистка Росії, співачка Надія Бабкіна, яка в квітні важко перехворіла китайським вірусом і двосторонньою пневмонією, розповіла про свою хворобу

Зараз артистка поступово повертається до роботи, пише КП.

В її театрі «Російська пісня» очікується вихід нового спектаклю, який, за словами співачки, стане "бомбою".

Крім того, Бабкіна вже встигла знятися в нових випусках «Модного вироку» і в програмі «Сьогодні ввечері».

Артистка зізналася, що перебувала на межі життя і смерті, а лікарі, за її словами, готувалися до найгіршого.

Після екстреної госпіталізації, у Бабкіної виявилося пошкоджено 80% легенів, а ймовірність вижити у неї була мінімальною. Лікарі наважилися розповісти про все 70-річної Бабкіної вже після того, як її перевели з реанімації.

«Вони [медики] так на мене дивляться і кажуть: «Надь, тепер ми можемо тобі сказати — п'ять відсотків життя тобі залишалося…», — згадує артистка.

Цю інформацію лікарі приховували і від артистки, і, природно, від преси та фанів.

Зазначимо китайський вірус вразив не тільки саму Бабкіну. Поки лікарі боролися за її життя в лікарні, перехворів китайським вірусом і син артистки Данила.

Зараз вони все ще продовжують лікування і їздять на реабілітаційні процедури в госпіталь «Лапино». При цьому Бабкіна заявляє, що найгірше вже позаду і тепер вона відчуває себе чудово.

Як відомо, Надію Бабкіну госпитализироли 1 квітня з діагнозом "пневмонія" і підозрою на китайський вірус. Незважаючи на те, що відразу кілька тестів показували відсутність останнього, стан співачки стрімко погіршувався, і запалення легенів обросло страхітливими ускладненнями.

Тому медики вирішили ввести артистку в медикаментозну кому, з якої її вивели вже 13 квітня.

Тяжкість стану співачки лікарі пояснюють елементарної халатністю. Бабкіна два тижні займалася вдома самолеченим, чеи серйозно ускладнила ситуацію.

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