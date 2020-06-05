У п'ятницю, 5 червня, стало відомо про раптову смерть легенди радянського кінематографа, якого знали і любили всі

Про це повідомляє Politeka з посиланням поетесу Любов Воропаєву в Facebook.

«Помер Михайло Кокшенов. Світла пам'ять», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що за своє життя актор зіграв більше ста ролей. Серед них сюжети в «Єралаші», зйомки в «Спортлото 82», «Ширлі мирлі», «День Святого Валентина» та інші легендарні стрічки.

У 2017-му у актора сталося відразу два інсульти, однак чоловікові вдалося подолати їх і повернутися додому, де за ним доглядали відразу дві його дружини: нинішня і колишня. Тоді актор розповідав, що відчував себе добре і навіть виходив на прогулянки у двір і на вулицю.

Останні півроку Кокшенов перебував у реабілітаційному центрі в Підмосков'ї, борючись з важкою хворобою.

Як повідомлялося раніше, в понеділок, 1 червня, в Україні раптово пішов з життя легендарний людина, яку знали і любили всі.

Про це режисер Національної опери України ім.Шевченка, оперного співака Анатолія Солов'яненка.

«Відійшов у вічність видатний діяч мистецтв і щирий, надійний друг - Мирослав Михайлович Скорик», - зазначив він.

Звернемо увагу, що інформацію вже підтвердила ведуча Львівської обласної філармонії Ольга Лозинська.

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