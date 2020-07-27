Молодший син Віктора Павліка, яка хворіє на рак, виявився в хоспісі, але битва все ж триває

Колишня дружина Віктора Павлика - Лариса Созаева, постійно повідомляє про стан здоров'я її єдиного сина Павла. У 19 років у юнака виявили рак, а через два роки лікування, хлопця перевели в хоспіс. Про це вона розповіла в соцмережах, пише Politeka.net

Лора Созаева розповіла, що її син зараз переведений в хоспіс, але битва з раком триває і вони сповнені рішучості вийти з неї переможцями. Однак, свій пост Лариса присвятила тому, чи потрібно говорити з дітьми про смерть. Жінка вважає, що потрібно.

«Я дізналася, що у сина онкологія і можливості продовжити навчання не було. Час тепер разом ми повинні були проводити багато ... І стали говорити про найважливіше - про життя і смерті. Що мрії можуть не збуватися. Що одним щастить, іншим ні. Що він може одужати, а може і померти. Що мати похмурі думки не варіант. Що сподіватися і вірити потрібно. Що є рай і пекло і від нас залежить, де ми проведемо вічність »- повідомила Лариса Созаева.

Крім того, вона згадала, що в 2018 році, після розлучення з чоловіком, вступила на факультет психології, щоб мати другу вищу освіту і можливість змінити напрямок в житті після розлучення. Однак, зовсім скоро - під час зимової сесії, прийшло сумна звістка про онкологію її сина, тому довелося забути про продовження навчання.

Потім колишня дружина Віктора Павлика також згадала про те, що все залежить від розуму - виграє людина чи ні.

«Я вчила сина брати зі стійкістю будь звістка, особливо погане, як солдат йде на війну, адже він не знає чи повернеться живим з поля бою. Так саркома виявилася цим полем ... У мене є книга з назвою - "Розум - поле битви" - саме від розуму залежить, де, в якому місці ми опиняємося - в поразці або виграші. Мені довелося стати генералом у спідниці і своєю стійкістю показати синові, що з такою мамою бути слабким я йому не дозволю »- розповіла Созаева.

Віктор Павлик в жовтні 2018 повідомив, що у його молодшого сина виявили саркому, рак хребців. На той момент Павлу було 19 років. Молода людина писав в Фейсбук, що потрапив до лікарні в серпні через те, що ноги почали німіти і втрачати силу.

Павло - син Павлика від третього шлюбу. У артиста також є син Олександр від першого шлюбу і дочка Христина від другого шлюбу. У 2020 році Віктор Пвлік одружився в четвертий раз - на своєму концертному директорові Катерині.

Нагадаємо, молода дружина Віктора Павлика добиває онкохворого сина співака, крик душі матері

Як повідомляла Politeka,молода дружина Павлика розкрила особисті деталі про різницю у віці

Також Politeka писала, що молода пасія Павлика привселюдно покаялася перед екс-дружиною артиста і його онкохворим сином