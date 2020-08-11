Російський актор Михайло Єфремов переніс інсульт
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Актора виявив його син.
Двері в квартиру Єфремова були відкриті, син зайшов і побачив батька на підлозі. Актор не міг говорити і ворушитися. Прибулі лікарі виявили передінсультний стан і запропонували госпіталізацію.
Актор відмовився від госпіталізації, заявивши, що перенервував через матч "Спартака".
Раніше адвокат Єфремова Ельман Пашаєв заявив про погіршення стану здоров'я актора, а також додав, що його підзахисний навідріз відмовляється від госпіталізації.
"Щоденні судові засідання знищують його. Він дуже сильно переживає. Йому все це не байдуже. Загинула людина ж", - заявив правозахисник.
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Нагадаємо, що на одному з останніх судових засідань 56-річний акті став заперечувати, що саме він знаходиться на відео з місця ДТП.
Після переглянутих кадрів адвокат потерпілої сторони Олександр Дубровинський звернувся до Єфремова і запитав, чи впізнає він себе на цих кадрах.
"Важко сказати, це як доктор Джекілл і містер Хайд. Я нічого не пам'ятаю", – відповів Єфремов.
Коли ж адвокат потерпілої сторони Ганна Бутиріна хотіла поставити акторові питання, у відповідь почула:"я не буду вам відповідати".
Раніше оформляв ДТП інспектор підтвердив, що за кермом машини в момент аварії був саме Єфремов.
Нагадаємо, що Михайлу Єфремову винесли суворий вирок після ДТП: "довічно...".
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Також Politeka писала, що спливли кричущі подробиці у справі Михайла Єфремова: "політична розправа".