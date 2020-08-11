Російський актор Михайло Єфремов переніс інсульт

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Актора виявив його син.



Двері в квартиру Єфремова були відкриті, син зайшов і побачив батька на підлозі. Актор не міг говорити і ворушитися. Прибулі лікарі виявили передінсультний стан і запропонували госпіталізацію.

Актор відмовився від госпіталізації, заявивши, що перенервував через матч "Спартака".



Раніше адвокат Єфремова Ельман Пашаєв заявив про погіршення стану здоров'я актора, а також додав, що його підзахисний навідріз відмовляється від госпіталізації.



"Щоденні судові засідання знищують його. Він дуже сильно переживає. Йому все це не байдуже. Загинула людина ж", - заявив правозахисник.

Нагадаємо, що на одному з останніх судових засідань 56-річний акті став заперечувати, що саме він знаходиться на відео з місця ДТП.

Після переглянутих кадрів адвокат потерпілої сторони Олександр Дубровинський звернувся до Єфремова і запитав, чи впізнає він себе на цих кадрах.

"Важко сказати, це як доктор Джекілл і містер Хайд. Я нічого не пам'ятаю", – відповів Єфремов.

Коли ж адвокат потерпілої сторони Ганна Бутиріна хотіла поставити акторові питання, у відповідь почула:"я не буду вам відповідати".

Раніше оформляв ДТП інспектор підтвердив, що за кермом машини в момент аварії був саме Єфремов.

Нагадаємо, що Михайлу Єфремову винесли суворий вирок після ДТП: "довічно...".

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