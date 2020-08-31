Артист Михайло Єфремов, якого судять через смертельну ДТП, звернувся до суду з останнім проханням

Актор наполягає на біологічному дослідженні подушки безпеки на пасажирському сидінні свого джипа, на якому він потрапив в аварію 8 червня.

Така експертиза може підтвердити версію актора, що він у момент зіткнення авто перебував на пасажирському сидінні. Про це йдеться в Телеграм-каналі Агенство"Москва".

"Крім сп'яніння я ще явно був не в собі і вдарився. За старих часів суд виконував останнє бажання засудженого до страти. Мене до страти засудили ще 9 червня по всіх федеральних телеканалах. Я вас прошу, це останнє моє бажання, зробіть біологічну експертизу", - заявив у суді Єфремов.

Відомо, що суд на засіданні 31 серпня відмовив захисту підсудного в проведенні ряду експертиз і медичному обстеженні "для відновлення пам'яті".

Також раніше повідомлялося, що За словами раніше незаявленого свідка з машини Єфремова після ДТП "вийшов чоловік з пасажирського боку", а за кермом автомобіля Jeep знаходився молодий чоловік з темним волоссям.

Адвокат Єфремова підкреслив, що на питання, "чи є водій того джипа Єфремовим", свідок відповів негативно. Суд відмовився долучити свідчення Кобеца і вирішив допитати його особисто. Той заявив на суді, що довго не хотів ставати свідком, побоюючись помсти з боку водія Jeep.

Нагадаємо, що Михайлу Єфремову винесли суворий вирок після ДТП: "довічно...".

Як повідомляла Politeka, родині Єфремова виплатять компенсацію після біди з машиною

Також Politeka писала, що спливли кричущі подробиці у справі Михайла Єфремова: "політична розправа".