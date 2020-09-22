Колишня учасниця шоу "Від пацанки до панянки" Анастасія Покрущик вирушила в турецьку клініку на чергову пластичну операцію
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Znaj.ua.
Як відомо, Анастасія Покрущик "прославилась" своєю докорінно зміненою зовнішністю. Нещодавно вона збільшила груди і зробила ліпосакцію підборіддя, і з цього моменту пройшло зовсім небагато часу.
Тепер дівчина вирішила знову лягти під ніж для того, щоб видалити грудочки Біша.
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"Це такі жирові грудочки, після видалення яких обличчя стає худим. Правда, зараз воно у мене набрякле після операції, але скоро буде все добре", - запевняє дівчина.
Вона також розповіла, що для такої операції надрізи необхідно робити зсередини ротової порожнини, і вона не відчувала біль після вирізання грудочок, тому вона могла відразу поїсти і навіть пішла курити.
Як відомо, Анастасії Покрищук 31 рік і вона не на жарт захопилась платичними операціяи. Спочатку дівчина зробила вилиці, які, на думку багатьох, стали неприродного розміру. Після цього вона регулярно вносить певні зміни в свій образ, чим викликає бурхливу реакцію своїх фоловерів.
В коментарях до новини про чергову пластичну операцію Анастасії користувачі соцмережі не приховують свого невдоволення вчинками дівчини.
"Тут не ота гидка пластика потрібна, а класний психолог, а може й психіатр", "Напевно ні оден мужик невип'є стільки, щоб вона стала гарною", "Це фотошоп чи це щось живе і справжнє? Невже вони прилетіли?", "Така була гарна дівчинка, а зробила тепер із себе таке чудовисько. Це просто жах", - пишуть в коментарях.
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