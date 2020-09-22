Колишня учасниця шоу "Від пацанки до панянки" Анастасія Покрущик вирушила в турецьку клініку на чергову пластичну операцію

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Znaj.ua.

Як відомо, Анастасія Покрущик "прославилась" своєю докорінно зміненою зовнішністю. Нещодавно вона збільшила груди і зробила ліпосакцію підборіддя, і з цього моменту пройшло зовсім небагато часу.

Тепер дівчина вирішила знову лягти під ніж для того, щоб видалити грудочки Біша.

"Це такі жирові грудочки, після видалення яких обличчя стає худим. Правда, зараз воно у мене набрякле після операції, але скоро буде все добре", - запевняє дівчина.

Вона також розповіла, що для такої операції надрізи необхідно робити зсередини ротової порожнини, і вона не відчувала біль після вирізання грудочок, тому вона могла відразу поїсти і навіть пішла курити.

Як відомо, Анастасії Покрищук 31 рік і вона не на жарт захопилась платичними операціяи. Спочатку дівчина зробила вилиці, які, на думку багатьох, стали неприродного розміру. Після цього вона регулярно вносить певні зміни в свій образ, чим викликає бурхливу реакцію своїх фоловерів.

В коментарях до новини про чергову пластичну операцію Анастасії користувачі соцмережі не приховують свого невдоволення вчинками дівчини.

"Тут не ота гидка пластика потрібна, а класний психолог, а може й психіатр", "Напевно ні оден мужик невип'є стільки, щоб вона стала гарною", "Це фотошоп чи це щось живе і справжнє? Невже вони прилетіли?", "Така була гарна дівчинка, а зробила тепер із себе таке чудовисько. Це просто жах", - пишуть в коментарях.

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