Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, розповіла про труднощі з якими зіткнулася

Зокрема, співачка повідомила, що карантин вона переживала насилу, відчувала паніку і страх. Але незабаром до неї прийшло розуміння, що потрібно себе чомусь присвятити, щоб відволіктися від тривожних дум.

Про це вона розповіла в розмові з журналиствми видання КП в Україні.

"Карантин переживала насилу. Спочатку був шок і нерозуміння, як і у багатьох. Що це? Що далі? Потім були страх і паніка. А потім я зрозуміла: якщо ми не можемо змінити ситуацію, потрібно змінити своє ставлення до неї. Тож намагалася з користю проводити час і цілком присвятила себе материнству",- розповіла співачка.

Лорак також зізналася, що втратила багато коштів за час карантину, адже у неї планувалися nури в Європі, але їх довелося скасувати. При цьому співачка заявила, що без виступів на сцені їй здавалося, що у неї забрали все повітря.

"Звичайно, втратила. У мене планувалися тури по Німеччині, безліч концертів в різних містах і країнах, які перенеслися поки на невизначений час. Для артиста найважливіше-сцена. Сцена-моє повітря. І ось уявіть собі, що у людини забрали повітря. Чи довго людина може так протриматися?",- згадала артистка.

Співачка пояснила, що у неї не було такої довгої перерви, тому вона почала відчувати стрес, адже не звикла так довго бути без сцени.

"Я співаю з чотирьох років, але ніколи не відчувала такого стресу, як зараз. Звичайно, у мене були відпустки, часи, коли я могла відновлюватися, але - ненадовго. Максимум - до місяця. Потім це ставало нестерпно, І я прагнула на сцену. Зараз же ми пережили близько 4 місяців тотального усамітнення. Але найстрашніше - не видно кінця-краю, коли ж все закінчиться",- зазначила вона.

Нагадаємо, Ані Лорак перебуває в особливому зв'язку з Лазарєвим ще з дитинства, зізнання співачки.

Як повідомляла Politeka, екс-дружина молодого коханця Ані Лорак переживає нову драму.