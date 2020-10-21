Російський актор Гоша Куценко захворів на небезпечну недугу, яка прикувала його до ліжка

Через хворобу йому довелося перенести всі свої виступи у виставах.

Зокрема, як виявилося 53-річний артист заразився коронавірусом і повідомив про це на своїй сторінці в Instagram.

Через хворобу, зірка фільму "Антикілер" був госпіталізований з коронавірусною інфекцією COVID-19.

"Друзі! Я прихворів! Все-таки. Бережіть себе! COVID-підступний персонаж, ось і мені довелося його виконати! Носіть маски! Тримайте дистанцію. Допоможіть собі і лікарям. Вони знову взялися за подвиги!"- підкреслив Куценко.

Раніше Куценко не вірив у небезпеку вірусу і заявляв, що за допомогою коронавірусу природа вирішила помститися людям за згубний вплив. За його словами, тварини зараз відчувають себе прекрасно, тому що "знахабніли" тільки люди.

Також раніше повідомлялося, що відомий харьковчанан - вокаліст гурту ТНМК Олег Михайлюта, розповів, що заразився китайським вірусом.

Музикант уточнив, що найбільше сумує за запахами, оскільки світ без них вважає неповноцінним.

"Тест показав мені, що відтепер я офіційно коронована особа, на початку ламало серйозно, зараз відпустило, але нікому цього не раджу, так як вірити або не вірити в це фсьо питання для кожного особистий, але бережіть себе і своїх близьких більш ретельно, так як їх вам ніхто не замінить", — написав співак.

Нагадаємо, що Гоша Куценко не зрозумів, чому українці на Донбасі "воюють між собою".

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