У США на 102-му році життя померла знаменита актриса і танцівниця Мардж Чемпіон

Про смерть жінки повідомив син актриси Грег, передає The New York Times. Вона померла в його будинку в Лос-Анджелесі, де жила останні півроку у зв'язку з пандемією китайського вірусу. Про причину смерті поки що нічого не повідомляється.

Мардж називали зіркою "Золотого століття" Голлівуду. Вона народилася в сім'ї вчителя танців, і батько привів дочку в репетиційну залу, коли їй було всього три рочки. Вже в 12 років талановита учениця сама викладала балет в сімейній школі танців.

Мало хто знає, але саме грацію і танцювальні рухи Мардж повторює Білосніжка в легендарному діснеївському мультфільмі. Все почалося з того, що в 1937 році вона вийшла заміж за художника-мультиплікатора Артура Беббітта, який тоді брав участь в роботі над мультфільмом студії Walt Disney "Білосніжка і сім гномів".

Саме з дружини він і змалював рухи для танців головної героїні мультфільму. Пізніше вона позувала і при створенні Блакитної феї, що оживила Піноккіо в однойменному мультику 1940 року.

Чемпіон також виступала на Бродвеї і знімалася в кіно. У 1950-х роках вона співпрацювала зі студією MGM і знялася у фільмах "Плавучий театр", "Все моє — твоє" і "Це виглядає красиво".

Серед нагород Мардж є "Еммі" в номінації "Кращий хореографічний номер" за фільм "Королева залу зоряного пилу".

Останній раз зірка вийшла на сцену, коли їй було 82 роки. Вона з'явилася на Бродвеї в мюзиклі "Безумства", після чого заявила про те, що завершує кар'єру.

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