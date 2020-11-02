Зірка музичного колективу "Лісапетний батальйон" Наталія Фаліон поділилась трагічними спогадами про те, як втратила сина

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Youtube-канал Фаліон.

Жінка розповіла, що життя її дитини обірвалось рівно два роки тому, і за цей час боліти менше не стало.

"Рівно два роки тому, в ніч на 28 жовтня, зупинилося серце мого сина Віктора. Кажуть, що час лікує. Неправда, ні. Час не лікує, просто ти придумуєш собі казку, що він десь живий, що він прийде. І тільки так тобі стає легше. Що я могла б подарувати тобі, сину, на сьогоднішній день - напевно, тільки пісню", - сказала жінка.

Після цього звернення Фаліон у відео починається і сама пісня під назвою "Я завжди чекатиму на тебе".

Пісня супроводжується відеорядом - зокрема, можна побачити, як Наталя прийшла на могилу свого сина, присіла поруч і почала плакати. Потім виконавиця побувала біля місцевого водоймища і вдома, біля каміна з його фотографією.

В коментарях шанувальники висловили співчуття і підтримку зірці "Лісапетного батальйону".

"Я плачу разом з вами, шановна Наталіє... Немає нічого страшнішого, ніж ховати своїх дітей. Жінки, які пережили це горе, святі за життя", "Немає для мами більшого горя, ніж втратити дитину", "Прийміть співчуття...", - написали користувачі під відео.

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