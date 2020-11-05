Російський співак Стас П'єха важко пережив хворобу

У бесіді з журналістом "КП" він розповів про наслідки, які залишив по собі "китайський вірус".



За словами артиста, захворювання протікало у нього майже як у всіх інших.

"Перші два дні були найважчими: це температура 40 і ломки. Потім пропали нюх і смак", - розповів П'єха.



Але проблеми почали вже після хвороби: у співака просів імунітет і не до кінця відновився голос. У підсумку П'єха досі хрипіти і намагається поправити ситуацію за допомогою дихальної гімнастики.





Варто зазначити, що страшна хвороба не щадить ні знаменитостей, ні звичайних людей.

Відомий харківський лікар-педіатр і телеведучий Євген Комаровський припускає, що хвороба піде на спад або коли понад 60% людей перехворіють цією заразою, або ж коли з'явиться недорога безпечна вакцина.

Лікар вважає, що пандемія закінчиться в 2022 році.

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