Сніжана Єгорова запитає в українського артиста питання, які виявляться злегка каверзними

Популярний український співак Віталій Козловський в анонсі інтерв'ю "Снежная лавина" розповів про маловідомі факти з кар'єри та особистого життя (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Нещодавно українська телеведуча і актриса Сніжана Єгорова створила власний авторський проект і пообіцяла глядачам зібрати найяскравіших людей України. Першим, хто дебютував в інтерв'ю, виявився популярний український співак Віталій Козловський.

Нагадаємо, що багато років поспіль Єгорова веде ділове і творче життя. Актриса багато років захищає права жінок і дітей, мала особисті судові кейси, про які люди неоднозначно відгукувалися.

Жертви домашнього насильства або люди, що потрапили у важку ситуацію з дитиною на руках, підтримували телеведучу.

За останні 7 років Єгорова написала дві книги, внесла лепту в зміну законів, а також створила власну громадську організацію та медіа-платформу "GOROD S". Також актриса створила перший мюзикл українською мовою і провела багато майстер-класів.

У минулому році Єгорова вирішила повернутися в акторське життя і зіграла головну роль в антрепризі "Ну, здрАсьте!" разом з Ольгою Сумською. Але карантин спровокував актрису піти далі і створити власний проект, ток-шоу "СНЕЖНАЯ ЛАВИНА", в якому буде розпитувати найяскравіших особистостей.

Першим гостем відомої української телеведучої став популярний співак Віталій Козловський. Вже скоро українці побачать повний випуск інтерв'ю з артистом на каналі "Снежная лавина".

Нагадаємо, що телеведуча Сніжана Єгорова створила власний авторський проект і запрошує в нього яскравих зірок.

Як повідомляла Politeka, актриса і телеведуча Сніжана Єгорова розповіла про те, як впливає карантин на українців.

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