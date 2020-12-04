Телеведуча Анфіса Чехова викликала ажіотаж яскравим фото і не менш яскравим зізнанням

Як передає Politeka.net, 42-річна зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в спокусливій позі.

Томна Анфіса в короткому синьому платті з блискітками розкинулася на софі, витягнувши вперед довжелезні ніжки в туфлях на високих підборах. В руках красуня тримала келих, мабуть, з якимось міцним напоєм.

Поруч на журнальному столику і на підлозі красувалися шикарні букети квітів.

Чехова розпустила волосся, посміхаючись і дивлячись кудись убік.

У підписі телеведуча, яка недавно прилетіла з Дубая (а до цього відпочивала на Мальдівах) дала відсіч заздрісникам, які підняли "хейт" в коментарях, рахуючи її "незліченні багатства".

"У найближчі пару тижнів не буду дратувати вас своїми подорожами😬

Але потім не обіцяю. І всі хто мені пишуть "де вона так трудиться, що постійно відпочиває?" подумайте про те, що я, можливо, не відпочиваю... Я так живу. Я зробила все, щоб так жити. І по-іншому жити не буду. Я пахала з 19-ти років, пробивалася і завойовувала своє місце під сонцем. Я багато працювала для того, щоб зараз багато відпочивати", - Чехова не стримала емоцій.

Користувачі підтримали телеведучу, а деякі здивувалися її схудлим виглядом:

"Відпочинок тільки на користь!!! Чекаємо ваших чудових фотографій і нову книгу, від першої просто захват!"

"Взагалі відмінно живеш👍. Я бажаю так жити завжди! ❤️"

"Яка ви красива) і по-моєму ви схудли)))) так треба частіше відпочивати))))"

"Людська заздрість. Хочуть сидіти вдома або мінімум в директорах, а гроші щоб з неба падали"

"І не треба нічого нікому пояснювати, ви класна і дуже красива жінка 😘"

"Чудовий пост 👍для заздрісників"

"Публікуйте більше морських фото) ви така красива і чудова - приємно дивитися ☺ "

"Вау!!! Я вас не впізнала!! Як схудли!!!👍"

"Анфіса, ви молодець! Ви приклад для наслідування!"

Нагадаємо, що пишнотіла Чехова без прикрас побезумствовала в бікіні під дощем:"Краса і блаженство".

Як повідомляла Politeka, Анфіса Чехова в мокрому бікіні безсоромно розставила ноги і нарвалася на критику: "а працювати коли будете?".