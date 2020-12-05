Відома українська співачка Софія Ротару планує віступити на новорічному концерті "Пісня року" в Росії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку Ротару у соцмережі.

Так, в мережу "злили" плани Ротару поїхати до Москви на запис традиційного для РФ новорічного концерту "Пісня року". Артистка навіть встигла похвалитися сукнею, яку вона обрала для поїздки.

На опублікованих кадрах співачка кружляє в платті яскраво-червоного кольору з воланами.

"Пісня року - 2020", - так підписане відео з Ротару у яскравій сукні.

Судячи з усього, українська співачка вже прибула до Москви, тому що в мережі з'явились фото з нею, зроблене в РФ.

Про виступ Ротару на "Пісні року" повідомляють і на інших фан-сторінках співачки.

"Ура!", "Удачі вам!", "Чекаємо", "Чекаємо на уровичок з концерту", - пишуть в коментарях.

Раніше ми повідомляли, що онучка Ротару - 19-тирічна Софія Євдокименко - тривалий час живе у Москві і перебуває у стосунках з українським мільйонером, а нещодавно стало відомо, що вона буде його дружиною. Як виявилося, новий коханий Соні є підприємцем і віце-президентом у великій компанії.

Нагадаємо, Софія Ротару виявилася не потрібна в Росії, директор співачки повідомив деталі.

Як повідомляла Politeka, Софія Ротару опинилася в епіцентрі скандалу в Росії, дісталося Пугачової.