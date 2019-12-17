Президента України Володимира Зеленського чекають проблеми з олігархом Ігорем Коломойським



Таку думку в інтерв'ю виданню "Страна" висловив батько президента Олександр Семенович Зеленський.

За його словами, його син бореться проти всієї системи і наслідки можуть не сподобається певним особам.



На питання чи розумів Володимир, коли йшов у політику, що поллється стільки бруду він відповів:

"Не думаю, що він це розумів. І слава Богу. Як і те, що досвіду немає - слава Богу! Зараз досвідчена людина - це той, хто знає кінці, корупцію, зв'язку, схеми. Ось це досвідчений. А прийшов чоловік без цих зв'язків. І він ніколи не візьме зайву копійку. Це я вам як вам живий батько кажу. Я просто знаю нашу сім'ю", - іскріння відповів батько президента.

Крім того, він наголосив, що до влади прийшов чоловік, який ніколи не сидів на потоках. Тому що у нас всі президенти до цього сиділи на потоках і додав, що Володимира Зеленського в майбутньому чекають проблеми з Коломойським.

"Якщо будуть конфлікти і з Приватбанком не вирішиться питання, то думаю, так. Вова бореться проти всієї системи", - вважає він.

Олександр Семенович раніше говорив, що олігарх не має впливу на його сина, але якщо він не потрапить олігарху, то каналу "1+1" може відвернутися від президента.

"Ну канал ж його? Він дає йому майданчик, а потім скаже: "він Пішов на хер!", "Не пускайте його!" Логіка є?", - уклав він.



Раніше ми повідомляли, що рокерівників президента України Володимира Зеленського переслідує «чорна смуга».

Згідно з інформацією ЗМІ, як мінімум три рази багатоквартирний будинок, в якому проживають батьки Володимира Зеленського, міг злетіти на повітря через закладеного вибухового пристрою.

Варто відзначити, що кожні ПП мали великий резонанс в медіа, а на місце події, які озвучували зловмисники, з'їжджалися швидкі і рятувальники.

Нагадаємо, рукостискання Зеленського і Путіна: сталося непередбачене.

Як повідомляла Politeka, Путін з кортежем влаштував переполох в Парижі, про таке Зеленський і не мріяв.

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