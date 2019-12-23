Погода в Україні в найближчі дні буде дощовою

Як передає Politeka.net, про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, таку погоду в Україні організував «циклон з дивним ім'ям Ailton».

Тому у вівторок, 24 грудня, волога погода буде в більшості областей України.

«Дощі пройдуть у західних областях, де вони можуть бути сильними, а в Карпатах - з мокрим снігом і навіть хуртовинами, туристи - обережно !, також на півночі України, увечері на півдні і у всіх центральних областях. Тільки східна частина нашої території утримається від істотних опадів, хіба що - тумани та мряка», - повідомила синоптик.

Також вона зазначила, що про весняному тепло вже пора забувати, температура повітря буде поступово знижуватися.

Поки не дуже помітно, але вже під вторникожидается + 4 + 8 градусів, на півдні + 7 + 12 градусів.

У Києві напередодні Різдва західного обряду, Святвечір, 24 грудня, очікується волога, ще порівняно тепла погода, невеликі дощі та близько +6 градусів.

В подальшому у столиці також поступово буде холоднішати, температура опуститься до мінусових значень орієнтовно 27-28 грудня.

«Тоді і нарешті можна буде згадати, як виглядає сніг», - додала синоптик.

Повідомлялося, що синоптики рассказалиукраинцам, яка погода випаде на Новий рік, 31 грудня.

Згідно з прогнозами, Україна зустріне 2020 рік дуже різноманітно. Сайт "Метеопрог" повідомляє, що напередодні свята варто готуватися до сильних заморозків і дощів.

У Києві 31 грудня 2019 року обіцяють рясні опади - випаде сніг з дощем. Температура може коливатися від -4 до +2 градусів при помірному вітрі.

Як очікують синоптики, в Харкові температура увесь день буде триматися на нульовій позначці термометра, але до ночі може похолодати до -3. При цьому у другій половині дня прогнозують сніг або мокрий сніг.

Нагадаємо, люта негода розірве Україну на частини, прогноз лякає.

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