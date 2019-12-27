Повне перемир'я на Донбасі: глава Міноборони вразив заявою, все зміниться вже 1 січня

Міністр оборони Андрій Загороднюк оприлюднив попередні результати обговорення ситуації на Донбасі у рамках Тристоронньої контактної групи.

Загороднюк заявив, що повне перемир'я почнеться з початку 2020 року.

"Ми говоримо про повну перемир'я з 1 січня. Тобто ми зараз готуємося до цього і будемо працювати... По точкам. Так, ми визначили наші точки. Як ми вже говорили, ці точки мають абсолютно чіткий гуманітарний характер - тобто це переходи, де населення може перетинати лінію зіткнення. Зараз вони обговорюються в Тристоронньої контактної групи", - сказав міністр.

Також він додав, що українська сторона схвалила нові точки розведення сил, однак назвати їх в даний час він не може.

Літак з пасажирами впав на житловий будинок: 14 загиблих

Пасажирський літак авіакомпанії Bek Air впав за межами аеропорту Алма-Ати.

Про катастрофу повідомляється на сторінці аеропорту в Facebook. Лайнер виконував рейс Алма-Ата - Нур-Султан.

«Борт авіакомпанії Bek Air впав за межами аеродрому. Є ті, що вижили. На місці працюють екстрені служби», — йдеться в повідомленні.

На борту літака перебували 95 пасажирів і п'ять членів екіпажу.

За даними мерії, в результаті аварії загинули 14 осіб. Ще 35 постраждали, 22 людини — у вкрай важкому стані. Серед постраждалих — 8 дітей, вони з множинними травмами, але у свідомості.

Після зльоту літак втратив висоту, пробив бетонну огорожу і зіткнувся з двоповерховим будинком.

Померла зірка радянського кіно Галина Волчек

У четвер, 26 грудня, не стало актриси і режисера Галини Волчек. Їй було 86 років.

за Причиною смерті стали набряки головного мозку і легень. Вранці у неї почали відмовляти органи. До вечора актриси не стало.

Народну артистку СРСР, художнього керівника Московського театру «Сучасник» Галину Волчек госпіталізували увечері 23 грудня в Москві.

Нагадаємо, передсмертне фото популярної актриси мережу облетіло: "Її любили багато...", лякаючий кадр.

Як повідомляла Politeka, біда трапилася у сім'ї популярної російської співачки: «стан здоров'я моєї дочки…».

Також Politeka писала, що російську зірку терміново госпіталізували: «пережила атаку…», перші подробиці.