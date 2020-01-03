«95-й квартал» Володимира Зеленського пожартував над Олександром Лукашенком

На Youtube з'явився новорічний випуск "Вечірнього кварталу", в якому актори пародіювали політичних діячів, повідомляє Politeka.net (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Так, під час одного з номерів актори зіграли пародію на Олександра Лукашенка, який зателефонував Володимиру Зеленському.

«Алло, Володимир Олександрович, коли ми з вами у Житомирі бачилися, я там запальничку загубив. Мені колись її посол Латвії дарував. Типу така хороша, ви не знаходили? – Так, знайшли, звичайно. – Ага.... це вам. З Новим роком!», – пожартували «кварталівці».

Зазначимо, що Володимир Зеленський перебував у залі під час зйомок новорічного випуску «Кварталу 95».

Під відео в мережі Youtube з'явилося багато коментарів. Українці вважають, що по очам Зеленського видно, що він хоче на сцену.

«Заленський у залі. По очах видно, що хоче на сцену)», «Це точно, він був заводієм в кварталі», – пишуть в мережі.

Також українці побажали успіху Зеленському в Новому році:

«Подвійний удар за одну ніч! Людина, яка володіє самоіронією - непереможна! Кварталу і Вові бажаю успіхів і не тільки творчі зустрічі у Новому Році!».

Але були і негативні коментарі. Деяким випуск здався несмішним: «Нічого смішного я так і не побачила, одне і теж, як завжди в 95, самі розповіли, самі над цими жартами посміялися».

Користувачі мережі зазвичай відповідали на негатив сарказмом.

«Ну так дивіться криве дзеркало, там Петросян», – відповіли на це.

Нагадаємо, що раніше Олександр Лукашенко приїхав в Україну з делегацією у складі 500 чоловік. Офіційна зустріч відбулася у приміщенні Житомирської обласної державної адміністрації, безпосередня зустріч Лукашенка Зеленським – відбулася в аеропорту Житомира. Так на опублікованих кадрах видно, що Олександр Лукашенко прибув в український аеропорт на російському Мі-172. Незважаючи на це, поява президента Білорусі на українській землі було досить ефектним – саме «невигадливий» старенький повітряний транспорт Лукашенко і зазначили журналісти перш за все.

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