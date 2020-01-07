Погода в Україні 7 січня буквально «розірве» країну, оскільки частина її заллє дощами з мокрим снігом, а на іншій частині буде сонце з хмарами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Уркгидрометцентра.

Так, на західній Україні буде від 0 до 4 градусів тепла вдень. Вночі ж стрімко похолодає: від -2 до -11 за Цельсієм. Частина регіону очікує сонце з хмарами, а на іншій небо повністю затягне.

На півночі України буде аналогічна картина. Небо затягне хмарами, а термометр показуватиме від -1 до +1 вдень. Вночі очікується від -2 морозу до -5 нижче нуля.

Центральним регіонам пощастить більше: відносно тепла погода буде супроводжуватися скороминущим появою сонця. На вулиці буде від -1 до +1 вдень. Вночі повітря охолоне до -2-5 морозу.

На півдні України очікується похмура погода без опадів. Вдень термометр покаже -1+1 градусів. Вночі похолодає не настільки критично: від -1 до -3 морозу.

А от на сході України очікується мокрий сніг з дощем, який буде супроводжуватися денними -1+1 градусами. Вночі ж на вулиці буде -2-5 морозу.

У Києві та області синоптики прогнозують хмарну погоду без опадів. На вулиці вдень буде від -1 градуса до +2 тепла. Вночі термометр покаже небувалі досі -3-7 морозу.

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