Погода в Україні 8 січня буде далеко не «зимова», оскільки стовпчики термометрів показуватимуть «плюси»

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, погода очікується хмарна і без опадів. Середній показник температури вночі буде від 4 до 9 морозу. Вдень повітря прогріється до +3 тепла. Згідно з прогнозом, на всій території країни буде сухо.

У Києві та області синоптики прогнозують 0+3 за Цельсієм і хмарність. Вночі повітря охолоне до -4-7 градусів. Опадів чекати не варто.

Як повідомлялося раніше, погода в 2020 році в Україні буде багато в чому схожа на минулорічну. Очікується навіть ще більш спекотне літо, різкі зміни температури, мало опадів, але в той же час зливи, грози та шквали. Про це розповіла завідуюча відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух.

Вона зізналася, що за спостереженнями, час від 2015 року видався для українського клімату найспекотнішим за всю історію існування гідрометеорологічного інституту. Очікується, що минулий рік може виявитися за всю історію самим спекотним, адже тоді було кілька потужних теплих хвиль, що часто піднімав температуру повітря на 15 градусів вище норми.

За прогнозом, глобальні процеси навряд чи підуть на спад, і прийде похолодання.

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