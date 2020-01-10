Встановлено місце запуску ракети по літаку МАУ: «Це могла бути тільки…»
В інтернет-мережі з'явилося відео, як передбачувана ракета іранського ППО збиває український Боїнг в небі над Тегераном.Ролик вже проаналізувала міжнародна розслідувальна група Bellingcat, і підтвердила його справжність.
При цьому один з розслідувачів Bellingcat Крісто Грозев заявив, що ракета, яка могла збити український літак в Тегерані, ймовірно, була випущена з секретної іранської військової бази IRSG.
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"Використовуючи візуально сприймається швидкість руху ракети щодо фактично відомої швидкості Тор-Му, я зміг обчислити кут відносно траєкторії. Це відстань від місця запуску складала близько 6,5 км. Один кандидат: секретна база IRSG", - написав він у Twitter.
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Відзначимо, що раніше в концерні "Белнефтехим" заявили про підписання контрактів з Росією.
"Росія хоче, щоб ми купили у неї нафту за цінами вище світових. Де таке бачено? Тому я й відмовився від такої нафти і прямо заявив: якщо не буде поставок за світовою ціною з Росії, ми знайдемо цю нафту в іншому місці. Що ми і робимо. І знайшли", – заявив Лукашенко.
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