Встановлено місце запуску ракети по літаку МАУ: «Це могла бути тільки…»

В інтернет-мережі з'явилося відео, як передбачувана ракета іранського ППО збиває український Боїнг в небі над Тегераном.Ролик вже проаналізувала міжнародна розслідувальна група Bellingcat, і підтвердила його справжність.

При цьому один з розслідувачів Bellingcat Крісто Грозев заявив, що ракета, яка могла збити український літак в Тегерані, ймовірно, була випущена з секретної іранської військової бази IRSG.

The footage i've got from a source - the moment the missile hit the #Flight752. I can't verify the video yet! but please let me know if you find anything. I'm in contact with the person who send this video to see if I can get a version of video which has a meta data on it pic.twitter.com/HtesW5uecB — 🤖Nariman (@NarimanGharib) January 9, 2020

"Використовуючи візуально сприймається швидкість руху ракети щодо фактично відомої швидкості Тор-Му, я зміг обчислити кут відносно траєкторії. Це відстань від місця запуску складала близько 6,5 км. Один кандидат: секретна база IRSG", - написав він у Twitter.

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