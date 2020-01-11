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Іран визнав, що літак МАУ збила їхня ракета: «Цілком ненавмисно», подробиці

Іран визнав, що літак Boeing 737-800 компанії Міжнародні авіалінії України "ненавмисно" збила їхня ракета.

Така заява прозвучала на державному телебаченні Ірану.

Літак сплутали з ворожою метою після того, як вона повернула у бік військового центру Корпусу вартових Ісламської революції - військової структури Ірану, який діє паралельно з збройними силами.

«Військові були в стані високої бойової готовності. В таких умовах – із-за людської помилки і цілком ненавмисно - рейс був збитий», - йдеться в заяві.

Також зазначається, що відповідальні за трагедію будуть покарані.

Іранський уряд принесло вибачення і висловив співчуття сім'ям загиблих.

Трагедія трапилася в Омані після візиту Зеленського: «Оголошено триденний траур»

Султан Оману Кабус бен Саїд помер після п'ятдесяти років правління.

Про це повідомили державні ЗМІ в суботу, 11 січня, вранці. Монарху було 79 років.

В Омані оголошений триденний період національного трауру.

У 2015 році у султана був виявлений рак. Наприкінці минулого року його стан покращився, і на короткий час монарх вирушав на лікування в Бельгії. Останні кілька днів оманську ЗМІ повідомляли про те, що стан глави держави є стабільним.

Кабус керував державою з 1970 року. Він провів в країні масштабні реформи, які охопили всі сторони життя султанату і кардинально змінили Оман.

Долар не втримався і знову впав, гривня тріумфує: новий курс валют в Україні

Курс долара після недовгого затишшя знову почав знижуватися.

Національний банк України представив офіційний курс валют на 11 січня. Судячи з нових цифр, долар не зміг відвоювати свої позиції і продовжив падати.

Так, американська валюта подешевшала на 15 копійок і досяг позначки в 23,96 гривень за долар. Зазначимо, що курс долара на 10 січня становив 24,12 гривень за долар.

Офіційний курс валют в Україні на 11 січня склав:

– 100 доларів США – 23,9677 гривні (-0,1513);

– 100 євро – 26,5874 гривні (-0,2124).

Варто відзначити, що на відкритті міжбанківського ринку курс долара також впав після дводенного зростання. Американська валюта торгувалася в районі позначки 24 гривень за долар. Разом з доларом на міжбанку подешевшав євро.

Нагадаємо, курс валют різко змінився, долар і євро злетіли в ціні: що буде з гривнею.

Як повідомляла Politeka, озвучений новий курс долара в Україні: чим закінчаться американські гірки "вже з середини січня...".

Також Politeka писала, що у Нацбанку зробили важливу заяву, курс долара здивує українців.