Візит інспектора Міноборони в столичний військовий госпіталь ознаменувався досить несподіваними заявами

Чиновник з МО приїхав в лікувальний заклад після того, як почитав в мережі пости волонтерів про потреби для поранених, розповіла на своїй сторінці в соцмережі волонтер Наталія Юсупова.

«Вердикт керівництва такий, що МО забезпечує всім, а Ви балуєте військових, все перебільшуєте і перекручуєте реальність», – наголосила вона.

Жінка підкреслила, що на момент візиту чиновника її не було в госпіталі. Якщо б вона лицем до лиця зустрілася з інспектором, їй було б що розповісти.

«Тиснути на совість марно, у них її немає. Вони та їхні родичі не мають поранення, не лікуються у звичайних палатах, не їдять госпітальне харчування і,тим більше, їх не лікують дешевими препаратами сумнівної якості», – пише Наталія.

Юсупова розповідає, що всі роки, що вона допомагає пораненим, на неї здійснюють жорсткий тиск:

«Мене лає начальство за мої пости і за мої висловлювання. Мене ображали «офіцери» в погонах, писали матюки і погрози в фб, мовляв, я всім набридла, всі чекають, коли я піду, стукали начальству, придумали небилиці, плітки й інтриги. Я побивалася з кухнею за харчування, доходило до крику, образ і сліз».

Тому, підкреслює автор, нічого нового у висновках чиновника Міноборони для неї немає, а в черговий раз воювати з ними і комусь щось доводити вона більше не має наміру, оскільки це слабкі люди. Більше того, зазначає Наталя, скандалити вона не стане і з поваги до людей, які рятують поранених героїв, витягуючи їх з того світу, а також до волонтерів, котрі допомагають військовим щодня.

«Командуванню і всяким інспекторам, хотілося б нагадати, що госпіталі – це не приватна власність. Сьогодні Ви у владі, а завтра Ви ніхто. Ви б краще воювали за нові ремонти, нове обладнання, чистоту і кращі медикаменти, тоді б у Вас не було часу воювати з волонтерами», – не стримувала емоцій Юсупова.

Вона порадила чиновникам з МО визнати, що вони самі не справляються, і сказати спасибі небайдужим громадянам, які не стоять осторонь.

«Згадайте, що Ви давали присягу офіцера і що честь Офіцера понад усе», – підсумувала волонтер.

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