Путін пішов ва-банк, Україну попередили про катастрофу: Зайняли позиції і...

Володимир Зеленський дарма повірив у те, що Володимир Путін може дійсно вивести окупаційні війська з Донбасу.

Про це в інтерв'ю журналістам розповів експерт і військовий оглядач Михайло Жирохов.

Він зазначив, що в Мінських угодах немає пункту, в якому б говорилося про відвід військ.

Жирохов нагадав, що це виключно ініціатива Володимира Путіна, яку він озвучив в 2016 році, і на яку формально погодився Петро Порошенко. Тоді ЗСУ демонстративно відвели з Петровського, але через пару днів війська повернулися на свої позиції.

"Новому українському президентові Путін "надув у вуха", що це буде дуже хороша миротворча ініціатива, і Зеленський на це купився", - пояснив військовий оглядач.

"Я не вірю, щоб бойовики займалися обстрілом своїх сил з колишніх українських позицій в зоні розведення №3 - Петровське та Вікторівка, тому що у них немає потреби для формування іміджу. Входячи в зону розведення заради таких провокацій, бойовики піддавали б себе великій небезпеці нарватися на міни або потрапити під мінометний обстріл", - пояснив експерт логіку.

Підсумовуючи, Михайло Жирохов додав, що Україна після Нового року втратила 11 бійців і отримала "холодний душ".

Курс валют доб'є українців, ціна долара і євро різко змінилася: до чого готуватися

Курс валют в Україні 29 січня здивує всіх, долар і євро продовжать тенденцію до стрімкого зростання.

Про це йдеться в новому курсі, який був представлений Національним банком.

За 100 доларів вам доведеться викласти 2472, 04 гривні (+13 грн).

Трохи краще ситуація буде виглядати з євро – за сто банкнот ви повинні будете віддати 2720,85 гривень (+8 грн).

Пальчевський жорстко поставив Бородянського на місце за затикання рота ЗМІ: «Виписує подільничкам по…»

Андрій Пальчевський різко розкритикував міністра культури Володимира Бородянського за спробу обмежити свободу слова в ЗМІ.

Український телеведучий, бізнесмен і політичний експерт на своїй сторінці в Facebook опублікував відеозвернення, в якому виступив проти законопроекту Бородянського про ЗМІ.

Пальчевський впевнений, що цей документ суперечить принципам свободи слова.

«Я хотів би віддати свій голос у боротьбі проти Бородянського – цього організатора і натхненника затикання рота нашій пресі», - заявив експерт.

Він нагадав міністру про мільйонні зарплати, які той платить своїм наближеним.

«Він же виписує своїм подільничкам за 2 мільйони гривень заробітної плати. Хочеться нагадати йому: нехай він встановлює нові правила у своєму гей-клубі, де він проходить під кличкою «Лютий». А справжнім, пристойним гомосексуалам свобода так само важлива, як і всім іншим – традиційних поглядів – громадянам», - підкреслив Пальчевський.

Україна екстрено закриває авіасполучення, рейси літаків скасовуються: що трапилося

Повітряне сполучення між Україною і Китаєм буде терміново закрита через коронавіруса, а нашим громадянам радять терміново залишати країну.

Про це заявив в. о. гендиректора Центру громадського здоров'я Моз України Ігор Кузин під час проведення брифінгу.

«Єдине пряме сполучення з Китаєм – перевізник заявив про його зупинку до того моменту, як ситуація не зміниться. З 3 лютого в нас не буде такого повідомлення взагалі», - зазначив він.

Чиновник також уточнив, що МЗС вийшов до українців з пропозиціями по захисту від захворювань. Тим же громадянам, які зараз знаходяться в Китаї, рекомендується покинути територію країни.

Крім того, уточнюється, що всі пасажири, які до цього часу будуть прибувати прямим рейсом з Китаю, змусять проходити температурний скринінг.

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