НС світового масштабу: з'явилося екстрене рішення ВООЗ щодо ситуації з коронавірусом

Чиновники з Всесвітньої організації охорони здоров'я після екстреного засідання оголосили коронавірус проблемою світового масштабу.

«Головна причина оголошення надзвичайного стану – не те, що відбувається в Китаї, а те, що відбувається в інших країнах. Наша головна турбота – що вірус може проникнути в країни зі слабкою системою охорони здоров'я», - зазначив глава надзвичайного комітету Тедрос Аданом Гебреесус.

Крім того, у ВООЗ запропонували тимчасове назва вірусу - гостре респіраторне захворювання 2019-nCoV і оголосили НС світового масштабу. Для більш ефективної боротьби, чиновники запропонували ділитися тільки перевіреною інформацією.

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Нардеп від фракції «Слуга народу» вліз у гучний скандал-за хамського ставлення до волонтерів.

Парламентарій Євген Брагар, який є заступником голови Комітету зі свободи слова, висловився про конфлікт навколо маршрутчика, який під час поїздки зі Львова до Запоріжжя включив російський серіал, спровокувавши на себе атаку.

«Нагадаю, що не існує ніяких законодавчих обмежень з приводу демонстрації кінофільмів під час перевезень в автобусі. Демократичне рішення водія заслухати думку більшості пасажирів призвело до того, що згадані пані самостійно залишили автобус», - зазначив він.

На його думку, водій не порушував закон України. Тим не менш, компанія перевізник пізніше заявила про те, що винуватця інциденту можуть звільнити.

Після цього Брагару відповіла волонтерка і засновниця медбатальйона «Госпітальєри» Яна Зінкевич, порівнявши дії чоловіка «з часом Януковича».

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