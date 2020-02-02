Іранський пілот і диспетчер знали про ракете, яка збила українська Боїнг

З'явився запис розмови між диспетчерської аеропорту іранського і другого пілота літака іранської компанії, який бачив запуск ракети і вибух. Про це повідомляє ТСН, передає Politeka. (Щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Літак МАУ піднявся в повітря в 6.20 8 січня, в цей час сідав борт компанії "Асеман Ейрлайнз", який виконував рейс Шираз - Тегеран, номер 3768. За три хвилини пілот-іранець побачив пуск ракети.

Спочатку пілот помітив за маршрутом спалаху, як від ракети поруч з аеродромом. Диспетчер поцікавився, вона в бік Тегерана летить чи ні, на що він відповів негативно. Після цього працівник аеропорту кілька разів викликав український борт, але відповіді не було. У підсумку він знову почав говорити з іранським літаком, пілот якого розповів про спалах від вибуху. Вони переживали, що їх теж зачепити, але диспетчер запевнив, що все буде добре для них, а ситуацію з вибухом не став коментувати.

Раніше ми повідомляли, що в Ірані раптово відмовилися передати чорні ящики зі збитого літака "МАУ" в Україну.

Так, в неділю, 19 січня, глава комісії з розслідування авіаційних пригод Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резаифар заявив, що не має наміру передавати за кордон, у тому числі й Україну, реєстратори польоту впав Боїнга. Іранського процитувало урядовця інформагентство IRNA: "Бортові самописці з українського Боїнга знаходяться в руках Ірану, і ми не плануємо їх відправляти".

При цьому, нагадаємо, ще в суботу, 18 січня, Іран схвалив передачу "чорних ящиків" українській стороні. Що змінилося за ніч, незрозуміло, проте Резаифар підкреслив, що Іран продовжує роботу над відновленням даних.

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